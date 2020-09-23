البزم: عملنا في 5 مسارات أساسية لمواجهة فيروس كورونا

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن الوزارة عملت في 5 مسارات أساسية لمواجهة فيروس كورونا على مدار شهر كامل من تفشي الفيروس داخل القطاع.

وأشار البزم إلى أن المسارات الخمس التي سارت عليها الوزارة هي ما يلي:

1. الإغلاق الشامل وفرض حظر التجوال.

2. تسهيل وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.

3. توعية المواطنين بإجراءات السلامة.

4. الحفاظ على الحالة الأمنية في ظل الانشغال بمواجهة الفيروس.

5. حماية القوات العاملة من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ نحو 2518 مصابًا، وتم تسجيل 738 حالة تم شفاؤها، و17 حالة توفيت جراء الاصابة بالفيروس.