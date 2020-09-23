معروف: جاهزون لاستقال 1500 عالق من معبر رفح.. ماذا عن المدارس؟

‏ أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أن منظومة العمل الحكومي بالقطاع قد هيأت الظروف لاستقبال 1500 عالق وقد يزيد العدد من معبر رفح البري.

وأكد معروف في تصريحات صحفية أنه سيتم فتح معبر رفح الأسبوع القادم من الأحد حتى الثلاثاء بالاتجاهين، مشيرًا إلى أنه قد تمت كافة الإجراءات التي تضمن استقبال العالقين دون حدوث أي خلل.

وقال: "عدد العالقين المقدر وصولهم لغزة عبر معبر رفح 1000 عالق، متأملًا أن تجتهد السفارات الفلسطينية في إجلاء العالقين في الدول بشكل لائق".

وأضاف: "ننتظر إعلان وزارة الصحة البروتوكول الخاص باستقبال العالقين، حيث سيتم نقل العالقين لمراكز الحجر الصحي وقد نستعين ببعض المدارس".

ولفت إلى أن التربية والتعليم قدمت رؤية لإعادة مدارس الثانوية العامة والأمر قيد الدراسة، منوهًا إلى أن عمل المؤسسات الحكومية لم ينقطع ولا زالت تقدم خدماتها للجمهور لكن الدوام الإداري وضع ليتناسب مع الوضع القائم.