تعرف على.. الجامع القبلي في المسجد الأقصى المبارك

الجامعُ القبلي هو الجزءُ المسقوفُ الذي تعلوه قبةٌ رصاصية، يقع جنوبي المسجدِ الأقصى المبارك جهةَ القبلة، ومن هنا جاءت تسميته بـ"القِبْلي"، وسُمِّيَ أيضا بـ"الجامع" لأنه المصلى الرئيسيُ الذي يقفُ فيه خطيبُ الجمعة.

يعود بناؤُه إلى العصرِ الأموي، ويضمُّ البناءُ الحاليُ سبعةَ أَرْوِقَة، وترتفعُ هذه الأروقةُ على ثلاثةٍ وخمسين عمودًا من الرخام وتسعةٍ وأربعين ساريةً من الحجارة.

له قبةٌ مرتفعةٌ داخليةٌ مصنوعةٌ من الخشبِ تعلوها القبةُ الرئيسيةُ الخارجيةُ المغطاةُ بألواحِ الرصاص، ويبلغ طولُه نحو ثمانين مترا، وعرضُه نحو خمسةٍ وخمسين مترا، وتبلغُ مساحتُه نحوَ أربعةِ دونمات، وفيه أحد عشر بابًا، ويتسعُ لنحوِ خمسةِ آلاف وخمسِمائة مصلٍ.

الجامع القبلي

تعرض المسجدُ وما يزال لسلسلةٍ من الاعتداءاتِ الصهيونيةِ منذُ احتلالِ القدس، وكان الاعتداءُ الأشدُ الحريقَ الشهيرَ الذي أتى على أكثرِ من ثلثِ المسجدِ في شهرِ أغسطس عام ألفٍ وتسعٍمائة وتسعةٍ وستين، فاحترق منبرُ نورِ الدين زِنْكي، والذي أمر بإنشائِه أثناء سيطرةِ الصليبيين على القدس، وحمله صلاحُ الدينِ للأقصى بعد تحريرِه.

كما تُهَدِّدُ أعمالُ الحفرِ التي يقوم بها الاحتلالُ أساساتِه، كونَها تمتد تحت أغلبِ الجدارِ الجنوبيِ للأقصى المبارك كلِّه وتحت أساساتِ الجامعِ القبلِي كلِّها.

وقد سرى خطأٌ قديمٌ بين المسلمين حين ظنَّ كثيرٌ منهم أن مسجدَ قبة الصخرة هو المسجد الأقصى المبارك، أو أنه المسجدُ القبلي، لكنَّ الثابتَ أن المسجدَ الأقصى المبارك أوسعُ وأشملُ من أيٍّ من هذين المبنيَيْن، فهو يشملُ الأسوارَ وما داخلَها من ساحاتٍ تبلغ نحوَ مائةٍ وأربعةٍ وأربعين دونما.

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