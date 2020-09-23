هيئة المعابر تعلن عن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة، اليوم الأربعاء، عن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح البري، الأسبوع المقبل.

وأكدت هيئة المعابر، أن سفر المواطنين المغادرين عبر المعبر، سيكون لـ 1500 مسافر على مدار ثلاثة أيام (من الأحد إلى الثلاثاء) بواقع 500 مسافر لكل يوم.

ونوهت إلى أنه سيتم إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المغادرين كلّ في محافظته، اعتباراً من يوم الجمعة 25 سبتمبر على مدار ثلاثة أيام من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وبينّت أن ذلك سيكون وفق ترتيبات وزارة الصحة بالخصوص، حيث سيتم إبلاغ كل مسافر بموعد ومكان إجراء الفحص من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم نشر كشوفات المسافرين اعتباراً من يوم غد الخميس.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى التزام كل مسافر بموعد الفحص الخاص به، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال إجراء الفحص.

وأكد اياد البزم المتحدث باسم داخلية غزة، أن لدى وزارته أكثر من 3 ألاف مسافر مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية.

وقال البزم: "سنجتهد لتسهيل سفر أكبر عدد ممكن من هؤلاء خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر".