شرطة غزة: استمرار فحوصات "كورونا" لتحديد المناطق التي ستغلق

أكد مدير شرطة محافظة غزة جمال الديب، اليوم الأربعاء، أن هناك تقييم مستمر للوضع بالتعاون مع وزارة الصحة وإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، وذلك لتحديد المناطق التي ستغلق.

وأوضح الديب في مقابلة له على قناة الأقصى، أن الشرطة بدأت منذُ لحظة انتشار كورونا بإجراءات مشددة في محافظة غزة للحد من الوباء.

ودعا المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة وهذا ما نعمل من أجله لحمايتهم من هذا الوباء.

وقال الديب: إن "ظهور عدة بؤر للإصابات في منطقة التركمان بالشجاعية شرق غزة هو سبب فرض الإغلاق عليها".

وشدّد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات التي نتخذها هدفها حمايتهم وسلامتهم.

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل "73" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، بعد إجراء فحوصات لـ2099 عينة ، ليبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2518 اصابة .

وأشارت وزارة الصحة خلال تقريرها اليومي ، الى تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحة ان عدد الحالات النشطة 1763 حالة ، وعدد المتعافين الاجمالي 738 ، الوفيات 17 حالة .