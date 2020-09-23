مستوطنون "إسرائيليون" يقتلعون أشتال زيتون في سلفيت

اقتلع مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، عشرات أشتال الزيتون التي زرعها المواطنون في أراضيهم في غرب سلفيت في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين اقتحموا قرية خلة حسان بحماية قوات الاحتلال، وشرعوا باقتلاع أشتال الزيتون.

وشهدت ذات المنطقة، السبت الماضي، اقتلاع جرافات الاحتلال 200 شجرة تعود ملكيتها للمواطن سليم خليل من بلدة بديا غرب سلفيت.

وتتنوع الأشجار المقتلعة ما بين الزيتون والتين والعنب والخوخ والليمون واللوزيات المثمرة والمعمرة التي يصل عمر بعضها الى 20 عاما.

وقبل نحو شهرين اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 200 شجرة زيتون في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وسبق أن شرع مستوطنون بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي "خلة عليان" و"خلة حسان" ببلدة بديا تحت حماية قوات الاحتلال وطالت أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.

ويعمل الاحتلال على توسعة المستوطنات وربطها بشبكة مياه وكهرباء وصرف صحي، ليشكل تكتلا استيطانيا يسيطر على مساحة تصل إلى 70% من أراضي سلفيت.

وتعدُّ سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.