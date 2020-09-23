150 شيكل غرامة لكل سائق مخالف للتعليمات بغزة

أكد العميد علي النادي مدير الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة بالشرطة :" أنه سيتم التطبيق والمحاسبة لكل مركبة تخالف إجراءات منع التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً في محافظات قطاع غزة وفقاً لقانون حظر التجوال المفروض على قطاع غزة منذ الخامس والعشرون من الشهر الماضي .

وأضاف العميد النادي خلال حديثه لمكتب إعلام الشرطة " أن الإدارة العامة لشرطة المرور تقوم بتوقيع مخالفات عدم الانصياع لتعليمات الشرطة بحق كل مركبة مخالفة بمبلغ "150" شيكل, بالإضافة إلى محاسبة كل سائق يقود المركبة بدون لبس الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة ".

وبيّن العميد النادي أن الشرطة واجهت في بداية فرض الإجراءات صعوبة, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك التزاماً من الجميع بعد الجهد المكثف من عناصر الإدارة العامة لشرطة المرور وباقي إدارات الشرطة في المحافظات بمشاركة الأجهزة الأمنية".

في هذا السياق قال العميد النادي :" أن الإدارة العامة لشرطة المرور هي جزء من المنظومة الشرطية, وتُقدّم خدماتها للمواطن الفلسطيني, من خلال الإشراف على الطرقات والحوادث والمخالفات, بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات والمقدرات والمتابعة والتنسيق مع جهات الاختصاص, والجهات ذات العلاقة لا سيما وزارة النقل والمواصلات ".

وشدد العميد النادي على أنه سيتم محاسبة كل مركبة تخالف منع التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً وذلك وفقاً للقانون, مشيراً إلى أنه يُسمح بتحرك المركبات التي لها تنسيق وتخص خدمات المواطنين كالصحة والبلديات وطواقم شركة الكهرباء .

وأشار العميد النادي إلى تظافر جهود شرطة المرور والشرطة البحرية على طريق الساحل المتمثل في شارع الرشيد, والذي يُعد شارعاً أساسياً للسير, خاصة بعد دخول وقت حظر التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً, وفي الفترة ما بعد حظر التجوال يتم التعامل مع دخول المركبات من خلال آلية معينة عبر التنسيق لها مع جهات الاختصاص.

في ذات السياق ذكر العميد النادي أن قسم الخيالة الذي ينبثق عن دائرة النجدة في الادارة العامة لشرطة المرور يقوم بعمل دوريات راجلة في الأوقات الطبيعية قبل الجائحة حول المدارس, مبيّنا أن له دور مهم خلال جائحة كورونا على طول الشريط الساحلي وخاصة في ظل عدم التزام بعض المواطنين في منازلهم, مشيراً إلى أنه تم فرز قوة الخيالة بالكامل للعمل تحت اطار الشرطة البحرية لمساندتها ومساعدتهم في ضبط الحالة على الساحل .

ووجه العميد النادي رسالة فخر واعتزاز إلى أبناء شعبنا وعوائلهم بضرورة الانصياع إلى تعليمات الشرطة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة في التزام البيوت حفاظاً على سلامتهم من هذا الوباء, داعياً في الوقت ذاته السائقين إلى التزام إجراءات الوقاية والسلامة والالتزام بقرارات حظر التجوال ومنع الحركة .