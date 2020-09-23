رقاقة إلكترونية تصل الدماغ بالحاسوب تشكل ثورة في عالم الطب

طور علماء رقاقة دماغية ثلاثية الأبعاد قد تشكل ثورة في عالم الطب، وتساعد في الشفاء من الأمراض العصبية والدماغية.



واختبر العلماء الرقاقة على مجموعة من الحيوانات، ويأمل الباحثون الآن في إمكانية تكييفها للاستخدام على البشر.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الرقاقة يمكن استخدامها لعلاج أمراض الجهاز العصبي، بما في ذلك أمراض الشلل، عن طريق الكشف عن الإشارات الكهربائية وإطلاقها.



ويقول العلماء إن هذه الرقاقة ستكون قادرة أيضا على الاتصال بجهاز الحاسوب، وستقدم مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم.



وفي دراسة جديدة، استخدم الباحثون رقاقة متعددة الطبقات؛ لتحفيز الحبل الشوكي عند القطط والجرذان وسمك الزرد.



وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "nature"، العلمية المتخصصة، أن الرقاقة فعالة على سطح الدماغ والأعصاب والعضلات المحيطية، ويمكن أن تسمح التكنولوجيا بالتطورات العلاجية للحالات التي تؤثر على هذه الأنسجة.