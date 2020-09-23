الملك السعودي يهاجم حزب الله ويدعو لسحب سلاحه.. ماذا قال عن فلسطين؟!

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية وحزب الله اللبناني، داعيا إلى نزع سلاح الأخير، فيما اقتصر حديثه عن القضية الفلسطينية على الإشادة بالمبادرة العربية، و"دعم الجهود الأمريكية".

وزعم في كلمته للأمم المتحدة، أنَّ السعودية "مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى".

وادعى أن "إيران استغلت الاتفاق النووي لتكثيف أنشطتها التوسعية وتأسيس شبكاتها الإرهابية وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية".

وتابع: "لابد من حل شامل وموقف دولي راسخ لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى".

كما اعتبر أن انفجار مرفأ بيروت "حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح"، على حد زعمه.

وقال: "لا بد من نزع سلاح حزب الله لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء".

وفي الملف الفلسطيني، قال العاهل السعودي إن "مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي"، على حد قوله.