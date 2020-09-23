رابط تسجيل العالقين الراغبين بالعودة عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأربعاء، للمواطنين العالقين في الخارج، الراغبين بالعودة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري للتسجيل في الرابط أدناه لإتمام الترتيبات الخاصة بوصولهم.
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأربعاء، للمواطنين العالقين في الخارج، الراغبين بالعودة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري للتسجيل في الرابط أدناه لإتمام الترتيبات الخاصة بوصولهم.
للدخول إلى الرابط اضغط هنــــــــا