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رابط تسجيل العالقين الراغبين بالعودة عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:22 - 23 سبتمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأربعاء، للمواطنين العالقين في الخارج، الراغبين بالعودة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري للتسجيل في الرابط أدناه لإتمام الترتيبات الخاصة بوصولهم.

للدخول إلى الرابط اضغط هنــــــــا

 

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