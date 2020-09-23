الصحة تفتتح مستشفى عمر القاسم لعلاج مصابي كورونا في قلقيلية

افتتحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون شرق قلقيلية لعلاج مصابي "كورونا".

وقالت وزير الصحة مي الكيلة، خلال حفل افتتاح المستشفى، إن المستشفى يمثل نقلة نوعية للوضع الصحي في محافظة قلقيلية، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهد ودعم أهالي ومؤسسات المحافظة.

وأضافت: "تم في السادس من أيلول الجاري عقد اجتماع طارئ لبحث احتياجات المحافظة، بعد إطلاق حملة تحت عنوان "انقذوا قلقيلية"، وتوصلنا الى اعتماد مستشفى عمر القاسم لعلاج مصابي كورونا، وبناء عليه سعينا بأقصى سرعة لتجهيز المستشفى بالمعدات الطبية والأجهزة اللازمة لتشغيله".

بدوره أشاد محافظ قلقيلية رافع رواجبة بجهود وزارة الصحة في تجهيز المستشفى، داعيا إلى مواصلة دعم المستشفى ورفده بالمزيد من الأدوات لسد احتياجات المحافظة وطواقمها من أجل إنجاح هذا الصرح الطبي.

فيما بين مدير المستشفى رامز عبد الله، أن المستشفى يقع على مساحة 1000 متر مربع، ومؤلف من ثلاثة طوابق، ويحتوي على 22 سرير علاج حتى الآن، وتم تزويده مؤخراً بجهاز تنفس صناعي، موضحا أنه تم تزويد المشفى أمس بثلاث شاحنات محملة بالمعدات الطبية والأجهزة اللازمة، واليوم ستصل باقي المستلزمات، ومؤكدا الى انه سيتم المباشرة بالعمل قريبا جدا.