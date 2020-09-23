افتتاح مبنى مديرية النقل والمواصلات في أريحا

افتتح وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية الوزارة الجديد في محافظة أريحا والاغوار، والذي يأتي للحاجة الملحة بتوفر البنية الصحية لتلقي الخدمة، ولخدمة أهالينا في منطقة الاغوار.

وقال سالم خلال مراسم الافتتاح، إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، في تطوير شبكة مديرياتها ومكاتبها لتقديم خدماتها للمواطنين بجودة وكفاءة، والتخفيف عليهم من أعباء الإنتظار والاكتظاظ، تماشيا مع البرتوكول الصحي النافذ في ظل جائحة "كورونا".

وأضاف أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لن تثنينا عن عملية بناء وتطوير مؤسساتنا، وفق توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء.

بدوره، أشاد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، بالجهود الذي تبذلها وزارة النقل المواصلات وطواقم المديرية بخدمة المواطنين، لتطوير هذا القطاع والارتقاء به.