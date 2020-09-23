الصحة تعتمد كشوفات الداخلية في فحص كورونا PCR للمغادرين للسفر

اعتمدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر.

وقال الصحة في بيان لها، إن اجراء الفحص سيكون على مدار 3 أيام، حيث تبدأ من صباح يوم الجمعة للمسافرين في كشف يوم الاحد.

وأَضافت أن كشف سفر يوم الاثنين سيكون موعد الفحص يوم السبت، أما كشف سفر يوم الثلاثاء سيكون الفحص يوم الاحد.

ونوهت الصحة إلى أن اجراء فحص المسافرين خلال الايام الثلاثة المعلنة سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً.

وذكرت في بيانها أماكن مراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات كالتالي:

محافظة الشمال في (مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.

محافظة غزة في (مركز الشاطئ) و (مركز مسقط الرحمة) بالشجاعية.

المحافظة الوسطى في (مركز النصيرات القديم ).

محافظة خان يونس في (مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.

محافظة رفح في (عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب