"الشباب الرياضة" تستأنف مشروع تزويج الشباب والمشاريع الصغيرة

استأنفت وزارة الشباب والرياضة بغزة، مشروع تزويج الشباب المقبلين على الزواج ممن تجاوزت أعمارهم 33 عاماً بعد توقفه بسبب دخول الجائحة لقطاع غزة وإعلان حالة الطوارئ.

وأوضح وكيل الوزارة أحمد محيسن في تصريحات إذاعية، أن المشروع يستفيد منه 500 شاب بقيمة 2 مليون دولار من المنحة القطرية، مشيرًا إلى انه تم إنجاز جزء كبير منه قبل دخول الجائحة لغزة.

وقال محيسن، إنه تم العمل لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، في كافة محافظات قطاع غزة، عدا محافظة الشمال التي تقيدت بها الحركة بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، ان المشروع اكتمل في محافظتي خانيونس ورفح، لافتًا انه يجري خلال اليوم اكتماله في المحافظة الوسطى.

وحول الشباب الذين لم يتسنى الوصول إليهم في مناطق الشمال، تابع: "سنصل إليهم في الأيام القادمة وجاهزون بكل طواقمنا لاكتمال المشروع".

وأشار محيسن، إلى أن انطبقت عليه شروط المشروع التي حددتها الوزارة ممن سجلوا من 33 عاما فما فوق سيستفيد من منحة الزواج البالغة 4 ألاف دولار.

وأردف: "وجهنا كتاباً للجهات المسؤولة في قطاع غزة وعلى رأسها قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار لدعم مشروع الزواج والمشاريع الصغيرة والنظر في جيل التسعينات".

وأكد أن الوزارة، ستعلن عبر موقعها عن المشاريع الصغيرة عبر موقعها وفتح باب التسجيل للاستفادة من هذه المشاريع، باستهداف فئة الشباب وفق ضوابط ومعايير محددة.