150 تظاهرة في البحرين ضد اتفاق التطبيع مع العدو الإسرائيلي

رصدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خروج أكثر من 150 تظاهرة في مختلف محافظات ومناطق البحرين ضد اتفاق الخيانة للقضية الفلسطينية الذي وقعه النظام البحريني مع الكيان الصهيوني.

وسجلت الوفاق خروج تظاهرات في أكثر من 55 منطقة وشارك خلالها البحرينيون في الخروج في تظاهرات مناطقية متفرقة رفضاً واستنكاراً لاتفاق السلام المزعوم، وردد المشاركون هتافات ورفعوا لافتات تؤكد بشكل قاطع على ان هذا الاتفاق لا يملك اي شرعية ولا يمثل البحرينيين.

وانطلقت تلك المظاهرات والمسيرات في القرى والمدن البحرينية على الرغم من الحصار المطبق والانتشار الامني المشدد وعسكرة البحرين من قبل النظام البحريني.

وخرجت التظاهرات فور توقيع الاتفاق، ولازالت حالة السخط تسيطر على الشارع البحريني وتؤكد ان لا شرعية ولا تفويض للنظام لعقد مثل هذه الاتفاقات كونه غير منتخب ولا يملك تفويضاً من أحد ويمارس سلطاته بالجبر والتهديد واستخدام لغة القوة والبطش والتنكيل والقمع.

فيما اجتاح البحرينيون وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رفع شعار التطبيع خيانة والبحرين ضد التطبيع وبحرينيون ضد التطبيع بمئات الآلاف من المنشورات وغيرها معلنين رفضهم لهذا الاتفاق وعدم شرعيته وان ما أقدم عليه النظام جريمة تاريخية في حق البحرين وضرب للإجماع الوطني على رفض التطبيع وتجاوز للأعراف والقيم الاسلامية والعربية والانسانية

ولم يترك البحرينيون أي مساحة إلا وعبروا فيها عن مواقفهم من خلال القيادات الدينية والقوى السياسية والمجتمعية والعلماء والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والمواطنين بشكل عام وعبر كل طرف بطريقته ومن خلال ما يمتلك من إمكانيات في رفض هذا الاتفاق غير الشرعي.