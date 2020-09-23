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حوارية مع بروتس العصر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:44 - 23 سبتمبر 2020
حوارية مع بروتس العصر حوارية مع بروتس العصر
تقارير
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بقلم الشاعر الفلسطيني: أحمد أبو عيشة

حوارية مع بروتس العصر    

  - طَعَنْتَنِي في الظهرْ

       فهذا زمانُ الغدرْ..

  • أنا لم أطعنكْ ...

إنما هذا حوارٌ بين البشرْ

 

  • أيُ حِوارٍ هذا

ودمي مسكوبٌ على

الطرقاتِ وفوق ناصية الحَجَرْ؟؟!!

 

  • إنه حوارُ التمدنِ للوصولِ للقمرْ!!

 

  • أيُ حوارٍ هذا وقد حطتْ طائرةُ الغدرْ

تحملُ في ثناياها أسيادهم من أئمة الكفرِ...

كوشنير ولفيفٌ من رعاة البقرِ...

ممن جاءوا من خلف البحرِ..

 

  • لا بل قُل طائرةَ السلامِ والتمدنِ والحضرْ...

 

  • أيُ سلامٍ الذي يأتي من قاتِلي الإنسان والبَشَرْ؟؟؟

 

  • إنهُ تعاونٌ وتقدمٌ تكنولوجيٌ لعلَّنا نصلُ للتقدمِ والحضرْ..

 

  • بروتس من جديد يا لهذا القدرْ!!!

"حتى أنتَ يا بروتسْ"

طَعَنْتَنِي في الظهرْ!!

 

  • لستُ وحدي!!

فهناكَ من يسعى في هذا الطريقِ وينتظرْ!!!

حتى الوقتِ المعلومِ المُنتظرْ...

 

  • أين سعدٌ وصلاحُ الدين؟؟؟

ليُعيدوا لنا مَجْدَنا المنتظرْ...

 

  • يا هذا لا تتغنى بزمانٍ قدْ غبرْ..

 

  • يا هذا سيعودُ صلاحٌ

وَسَتَحْتَفِلُ بلادي بالنصرْ.

 

  • هذا زمانُ الوصل!!!

فما لنا وللحربِ والقتل؟؟؟

 

  • اجلسْ أنتَ فأنا سأواصلُ

طريقَ العزةِ والنصرْ...

 

  • كلُّ شيءٍ يأتي بالسلامِ والسمرْ؟؟؟

 

  • يا هذا أيُّ سلامٍ هذا وأيُّ سمرْ؟؟؟

لقد ذبحوني وقطعوا أشلائي

وجعلوا كلَّ جزءٍ منها في قطرْ

وتقولُ سلامٌ وسمرْ؟!!!

 

  • نعم!!!
  • يا هذا يَكْفِي ؟؟...

يَكْفِي عُهرْ

يَكْفِي نومٌ في أحضانِ الغدرْ

أم أعْجَبَتْكُم جواري ترامب وكوشنيرْ؟؟؟

يا للشبق!!

يا للشبق!!

 

  • هذا ليسَ حراماً

إنَّما واللهُ أعلم حريةً وحَضَرْ.

 

  • يا روحَ شكسبير

اشهدي واعلمي

هذا زمان بروتس

يعودُ ولكِنْ أدهى وأمرْ..

 

  • أقولُ لكم اليومَ:
  • ما للجمالِ مَشْيُها وَئِيدا                       أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أم حَديْدا؟

 

الطعنةُ الأولى كانَتْ حينما

تركتُمُونِي وَحِيداً أقاتل

أما الطَّعْنَةُ الأُخرى،

فكانت في اتِفاقِ التخاذل...

 

فلا تترُكونِي وحيدا

أقاتل...

لا تتركوني وحيداً

 أُقاتل...

  • "لماذا تركْتُمْ الحِصانَ وحيدا"؟؟؟

يا زَمَنَ الهزائم أبحرْ

بعيدًا عن وَطَنِي...

ويا زمن الانتصارات أقبل...

فوَطَني يأبى أنْ يَنْكَسِرْ..

يأبى أن يَنْكَسِرْ..

يأبى أن يَنْكَسِرْ....

 ي أ ب ى أ ن يَ نْ كَ سِ رْ...

غزة بتاريخ 8-9-2020

 

 

[1] بروتس: شخصية بروتس هي شخصية رومانية قديمة مشهورة بالمؤامرة، وكان مقربا من يوليوس قيصر ملك روما في حينها ورغم ذلك خانه.

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