الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل من الزائرين بشكل مفاجىء

أخلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، برج إيفل وسط باريس من الزائرين عقب تهديد بوجود قنبلة بداخله.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية، إن فرق مكافحة المتفجرات شوهدت في محيط البرج، فيما قامت قوات الشرطة بتطويقه من كل الجهات.

وأضافت أن العملية جاءت بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، ولا تزال عملية التفتيش مستمرة حتى الآن.

وتم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، في مارس الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعيد فتحه في يونيو الماضي وظل متاحا للزائرين على الرغم من الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهدها فرنسا حاليا.