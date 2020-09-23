سفارة فلسطين تعلن فتح معبر رفح بالاتجاهين من الأحد حتى الثلاثاء بآليات جديدة

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية ستستأنف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنَّ معبر رفح البري سيفتح لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر/أيلول حتى الثلاثاء 29/ سبتمبر أيلول .

وشددت السفارة على ضرورة حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس كوفيد 19 – كورونا (PCR) ، وأنْ لا يكون مضى على حيازتها 72 ساعة، مشيرةً إلى أنَّ السفارة ستصدر إعلاناً لاحقاً بكل التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل.