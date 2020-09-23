الأرض تكتسب "قمرا صغيرا" جديدا!

اكتشف علماء الفلك جسما في طريقه إلى الأرض، يقولون إنه من المرجح جدا أن يدور في مدار لمدة عام تقريبا، وبالتالي يصبح ما يسمى "بالقمر الصغير".

وفي كل مرة خلال ظاهرة القمر الأزرق، يُحاصر جسم صغير في جاذبية الأرض لفترة طويلة في مدار الكوكب، قبل أن يعود في النهاية إلى النظام الشمسي.

وفي أغلب الأحيان، لا ندرك أننا اكتسبنا قمرا طبيعيا جديدا، غالبا لسنوات في كل مرة. ونحن على علم بوجود اثنين فقط مما يسمى "أقمارا صغيرة" في تاريخنا - 2006 RH120، الذي زارنا في 2006 و2007. و2020 CD3، الذي دار حول الأرض من 2018 إلى 2020.

وفي السنوات الأخيرة، بفضل التقدم التكنولوجي والدفاعات الكوكبية، أصبحنا أفضل في اكتشاف هذه الأجسام الصغيرة، حتى قبل أن تتخذ موقعا، لتدور حول عالمنا.

واكتشف العلماء 2020 SO، وهي صخرة فضائية صغيرة ذات مسار من المحتمل أن يجعلها في قبضة الجاذبية الأرضية لفترة قصيرة، بين أكتوبر 2020 ومايو 2021.

ويشير مدار الجسم وسرعته المنخفضة إلى أنه قد لا يكون كويكبا أو نيزكا أو صخرة فضائية، بأي وصف على الإطلاق.

وفي الواقع، فإن سلوكه الملاحظ حاليا له قواسم مشتركة مع الأجسام التي يصنعها الإنسان.

وفي الوقت الحالي، وقبل إجراء المزيد من الملاحظات عن قرب، حددت وكالة ناسا 2020 SO على أنه كويكب أبولو، ما يعني أنه سيعبر مدار الأرض أثناء طيرانه عبر الفضاء.

ويشير مساره المداري، وميله المنخفض بالنسبة إلى مدار الأرض وعدد من الحالات الشاذة الفلكية الأخرى، إلى أنه بالفعل خردة فضائية، حيث تفترض نظرية المرشح الأول أنه مرحلة Centaur مهملة من مهمة تجريبية تسمى Surveyor 2، والتي انطلقت في سبتمبر 1966.

وفي الواقع، يتطابق حجم 2020 SO، بين 6.4 و14 مترا، مع حجم صاروخ مرحلة Centaur في حقبة الستينيات.

ومن المقرر أن يقوم 2020 SO بتحليقين قريبين بشكل خاص من الأرض: في 1 ديسمبر 2020 على مسافة 50000 كم، ومرة ​​أخرى في 2 فبراير 2021 على مسافة 220 ألف كم.

ومن غير المحتمل للغاية أن يدخل الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، لكن العلماء يأملون في دراسته وتحديد مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحق بالمركبة الفضائية القديمة خلال بضعة عقود من الزمن.