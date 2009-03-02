مجلس التعاون الخليجي يرصد 1.646 بليون دولار لإعادة إعمار غزة

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستخصص خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد بمنتجع شرم الشيخ المصري اليوم الاثنين 1.646 بليون دولار أميركي لإعادة إعمار قطاع غزة. وشدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام دورته (110) الرياض أمس على حرص دوله والتزامها بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان في ختام الاجتماع إنه بحث الآليات التنفيذية لبرنامج إعادة إعمار غزة. كما تقرر "إنشاء برنامج لإعادة إعمار غزة وتكون عضويته مفتوحة للدول العربية يدار من قبل لجنة تنسيقية من دول مجلس التعاون والدول العربية المساهمة في البرنامج وبالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية ولها الاستعانة بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة في الميدان والتنسيق مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية".

وتابع البيان أن المجلس قرر أيضا تشكيل "لجنة تنسيقية للبرنامج من صناديق التنمية أو من تعينه الدول المساهمة فيه والمخصصة لمشاريع البرنامج".

وأوصى المجلس بإجراء "دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وإدخال المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشروعات". وستتكون الموارد المالية للبرنامج من المبالغ التي تقرر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى المساهمة بها في البرنامج. وستكون مدة البرنامج خمس سنوات كحد أقصى.

ويستضيف منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر اليوم مؤتمر المانحين في مسعى لجمع الأموال اللازمة لإعمار قطاع غزة الذي تعرض لأضرار فادحة خلال العدوان الإسرائيلي.