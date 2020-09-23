الداخلية تُحدد موعد فتح معبر رفح: الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام بالاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 23/9/2020، عن موعد فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضح إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن المعبر سيفتح لمدة ثلاثة أيام بالاتجاهين اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء,.

وأكد البزم، أن سيصدر إعلان تفصيلي عن هيئة المعابر في وقت لاحق اليوم.

وكانت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، قد كشفت من خلال مصادر خاصةً أنه من المرجح الإعلان اليوم الأربعاء عن تحديد موعد فتح المعبر البري، بعد إغلاقه لمدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الجانب المصري يشترط اجراء فحص كورونا لجميع المسافرين باتجاه مصر، وأن العالقين القادمين من خارج الاراضي المصرية سيتم نقلهم مباشرة من المطار باتجاه المعبر .

من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة، أن رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة وسيم مشتهى تواصل مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش حول آلية حصول المسافرين عبر معبر رفح البري على افادة فحص فيروس كورونا.

وأوضحت أن وزارة الصحة ستجري فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين إلى جمهورية مصر العربية حسب كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للسفر.

وبيّنت أن المسافرين سيستلموا تقرير نتيجة الفحص" في صالة المغادرة في معبر رفح، وانها ستوفر مراكز لسحب العينات في كل محافظة وسيتم الاعلان عن تلك المراكز في الوقت المناسب.

وأشارت الوزارة، إلى أن التكلفة الاساسية للفحص الواحد هي 30 دولار وجاري دراسة تحصيل الرسوم من عدمه للراغبين في السفر، وأن العالقون القادمون من خارج الاراضي المصرية سيتم نقلهم مباشرة من المطار باتجاه المعبر .

وكان البزم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم في تصريح إذاعي أن الداخلية أنهت ترتيباتها لإعادة فتح معبر رفح، وتواصل جهودها مع الجانب المصري لتحديد موعد الفتح الفعلي.