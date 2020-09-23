فشل "إسرائيلي" امام "كورونا".. والتهديد بفرض منع التجول التام

تتجه "إسرائيل" نحو تشديد الإغلاق عبر تقليص حركة المواصلات العامة أكثر وإغلاق الأسواق على خلفية الفشل في محاصرة انتشار عدوى كورونا، وهناك مخطط لفرض حظر التجول الكامل.

عدد الإصابات في "إسرائيل" بلغت 192579 وفي البلدات العربية 31349 إصابة ما يوازي 16.2%، أما بخصوص الإصابات النشطة في إسرائيل فقد بلغت 50563 وفي البلدات العربية ارتفع عدد الإصابات النشطة إلى 9125 إصابة على الأقل مما ينذر بتبعات وخيمة على فلسطينيي الداخل (18%) من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فقد تجاوز عدد الحالات الصعبة التي يحتاج فيها مرضى كورونا لأجهزة التنفس الاصطناعي حاجز الـ 600 مما ينذر بأزمة طبية خطيرة.

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، تعليماته بافتتاح مستشفى ميداني يستوعب 200 سرير مخصص لمرضى كورونا، وذلك عقب تكدس المستشفيات المدنية بالمرضى. وكشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من مليون شخص دخلوا إلى حجر صحي، منذ تموز/يوليو الماضي، بعد أن خالطوا مريضا بكورونا.

عدد كبير من المشافي في "إسرائيل" أعلنت توقفها عن استقبال مرضى كورونا، وعزت ذلك إلى تكدس هؤلاء داخلها، وعدم قدرة الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كورونا على استيعاب مرضى جدد. وبذلك أصبحت "إسرائيل" أول من يعيد فرض الحجر الصحي العام في العالم للمرة الثانية بفارق شهور قليلة حيث دخل حيز التنفيذ منذ أيام بسبب تفشي وباء كورونا، ومن المقرر أن يستمر الحجر لمدة ثلاثة أسابيع، مع إمكانية التمديد.