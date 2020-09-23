صلاح يوجه رسالة هامة لزعماء العالم من الأمم المتحدة

وجه محمد صلاح النجم الدولي المصرين ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء ، رسالة إلى زعماء دول العالم في مقر الأمم المتحدة، بشأن ضرورة الاهتمام بتعليم اللاجئين.

محمد صلاح اختير أول سفير على الإطلاق لشبكة المدارس الفورية، التي تربط اللاجئين وعدد من طلاب الدول المستضيفة بتعليم رقمي جيد للغاية.

وقال صلاح في كلمة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة: "دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون، يمكنهم الذهاب إلى المدارس وتحقيق أحلامهم"، مضيفا ً " لقد عانى الأطفال اللاجئون الأمرّين، لكنهم ما زالوا يتحلون بالقوة بشكل مذهل من أجل تحقيق أحلامهم، حالهم كحال كل الأطفال".

وأوضح صلاح أنه تحدث مع أربعة طلاب يدعون باسيفيك ولويل وسلامة وفاتنة، "وهم يمثلون ملايين الشباب الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في أفريقيا".

وتابع الفرعون المصري: "لقد ألهمني هؤلاء الشباب الأربعة، وبثوا الأمل في نفسي، لقد شاركونا أحلامهم المستقبلية، وتحدثوا معي عن أهمية التعليم بالنسبة لهم".

وأضاف نجم ليفربول: "أدى حصولهم على سبل التكنولوجيا والإنترنت إلى إحداث تغيير في فصولهم الدراسية، وأريد أن أضمن حصول الأطفال الآخرين في مخيمات اللاجئين على الفرص ذاتها، خاصة أننا نواجه الآن فيروس كورونا، والتعليم هو كل شيء بالنسبة للأطفال اللاجئين، ويجب عدم إهماله".

ويهدف البرنامج إلى منح اللاجئين الصغار والمجتمعات التي تستضيفهم والمعلمين فرص للولوج إلى محتوى تعليمي رقمي وإنترنت، وتطوير جودة التعليم في بعض المجتمعات الأكثر تهميشا في أفريقيا.

وحتى شباط/ فبراير 2020، انتفع أكثر من 86 ألفا و500 طالب و1000 معلم، وتم التأكد من وصول الفرص التعليمية الموثوقة والمناسبة بجودة عالية لهم.