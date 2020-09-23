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البزم: إصابة شرطي بحالة حرجة خلال شجار عائلي في خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 11:03 - 23 سبتمبر 2020
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تقارير
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أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 23/9/2020، إصابة شرطي بحالة حرجة خلال شجار عائلي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح البزم في تصريح لإذاعة القدس تابعته وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن شجاراً عائلياً وقع بالأمس بين عائلتي بربخ وشراب، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وبين البزم، أن الداخلية فرضت النظام والقانون، وأوقفت عدد من المواطنين، فيما تواصل الشرطة عملها في تطويق الشجار.

وأشار البزم إلى أن أحد أفراد الأمن أصيب بحجر في رأسه إلا أن حالته الصحية حرجة ويرقد في المستشفى.

 

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