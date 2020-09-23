الاحتلال يُجمد الاعتقال الاداري للأسير الأخرس ..والاسير يرد بمواصلة الإضراب لليوم ال59

أكد محمد الشقاقي المتحدث باسم مهجة القدس اليوم الاربعاء 23/9/2020 ، ان ما تسمى بالمحكمة المركزية "الاسرائيلية" أصدرت قراراً بتجميد الاعتقال الاداري للأسير ماهر الأخرس دون الافراج عنه، مع بقائه محتجزاً في مستشفى كابلان.

واعتبر الشقاقي ان ما يقوم به الاحتلال خدعة لدفع الاسير الاخرس لإنهاء إضرابه عن الطعام .

ويشار الى ان الأسير ماهر الأخرس ، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور خطير طرأ على حالته الصحية ، واستمرار تعنت ورفض الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثلة بإنهاء اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير الأخرس مضرب منذ (59) يوماً ولا يزال محتجزاً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، أنه بالإضافة إلى ما يواجهه الأسير من ظروف صحية خطيرة، فإن إدارة سجون الاحتلال تمارس إجراءاتها التنكيلية بحقه، لاسيما عملية عزله التي بدأت بها منذ لحظة إضرابه، ونقلهما المتكرر لإنهاكه جسدياً، عدا عن الضغوط اليومية التي تتعمد ممارستها لكسر خطوته.

ولفت نادي الأسير، إلى أن مستشفيات الاحتلال تُشكل للأسير المضرب معركة أخرى، حيث يواجه الأسير فيها شتى صنوف الضغوط النفسية والجسدية، وإلى جانب ذلك تستمر محاكم الاحتلال بالتواطؤ والعمل على ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري عبر قراراتها التي تمثل فقط قرارات جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

يُشار، إلى أن الأسير الأخرس يبلغ من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، وقد تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال عدة مرات كان آخرها في تاريخ 27 تموز 2020، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وجرى تثبيتها لاحقاً.

وكان الأسير عبد الرحمن شوقي شعيبات، علق مساء أمس الثلاثاء، إضرابه عن الطعام بعد التوصّل إلى اتفاق مع ما يسمى بمصلحة سجون الاحتلال، بشأن مصير اعتقاله الإداري.

الأسير شعيبات (31 عامًا) من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، علّق إضرابه عن الطعام بعد التوصّل لاتفاق مع الاحتلال بشأن تحديد سقف الاعتقال الإداري له

وخاض الأسير شعيبات إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذُ (35 يومًا)، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، دون توجيه تهمه له، بينما تبقيه محكمة الاحتلال تحت رهن الاعتقال.