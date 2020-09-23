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توغل محدود لآليات الاحتلال وسط القطاع واستهداف الصيادين شمالاً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:19 - 23 سبتمبر 2020
توغل جرافات (8) توغل جرافات (8)
تقارير
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توغلت آليات الاحتلال "الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء 23/9/2020 ، لمسافة محدودة خارج السياج الفاصل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالإضافة الى استهداف الصيادين شمال القطاع .

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن ستة آليات عسكرية إسرائيلية، توغلت لعشرات الامتار خارج السياج الفاصل، انطلاقا من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط القطاع وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج الامني بالتزامن مع اطلاق نار صوب المزارعين دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وفي وقت سابق اطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار على مراكب الصيادين في بحر شمالي القطاع، ما اجبر الصيادين على العودة للشاطئ.

 

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