سبب عدم مشاركة فلسطين في اجتماع "منتدى غاز شرق المتوسط "..!

تغيبت فلسطين، أمس الثلاثاء، عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطلاق "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم 6 دول مطلة على البحر المتوسط والأردن.

وقال مصدر فلسطيني مطلع: "لم نشارك في حفل التوقيع تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية قطع الاتصالات مع إسرائيل".

والدول الموقعة هي: دولة الاحتلال ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص الرومية، وتضم قائمة الدول المؤسسة للمنتدى فلسطين التي تغيبت عن التوقيع.

وجرى توقيع الاتفاقية في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لممثلين عن الدول الست، بمشاركة ممثلين من الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا والولايات المتحدة لدى مصر.

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، أن فلسطين قد توقع الاتفاقية بشكل منفصل في وقت لاحق.