عريقات: كلمة هامة للرئيس عباس في الأمم المتحدة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن رئيس السلطة محمود عباس، سيتحدث كلمة تاريخة في الأمم المتحدة، والتي ستكون في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) أن فلسطين سيكون لها حياة سياسية قائمة على التعددية، وعند الاختلاف، تعود لإرادة الشعب، وصناديق الاقتراع.

وأضاف عريقات: "لا يمكن لنا القبول برئاسة الجامعة العربية في ظل الانهيار الحاصل والمسألة للتاريخ، والإمارات والبحرين قفزتا على كل ما أسس عليه عربياً بشأن القضية الفلسطينية، وكلمة

الرئيس بالأمم المتحدة، ستكون شاملة، وتؤكد على التزامنا بالشرعية الدولية