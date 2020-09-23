ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عريقات: كلمة هامة للرئيس عباس في الأمم المتحدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:19 - 23 سبتمبر 2020
عباس عباس
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن  رئيس السلطة محمود عباس، سيتحدث كلمة تاريخة في الأمم المتحدة، والتي ستكون في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) أن فلسطين سيكون لها حياة سياسية قائمة على التعددية، وعند الاختلاف، تعود لإرادة الشعب، وصناديق الاقتراع.

وأضاف عريقات: "لا يمكن لنا القبول برئاسة الجامعة العربية في ظل الانهيار الحاصل والمسألة للتاريخ، والإمارات والبحرين قفزتا على كل ما أسس عليه عربياً بشأن القضية الفلسطينية، وكلمة
 الرئيس بالأمم المتحدة، ستكون شاملة، وتؤكد على التزامنا بالشرعية الدولية

الأكثر مشاهدة

متعلقات