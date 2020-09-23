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إغلاق مدرستين للإناث في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 08:43 - 23 سبتمبر 2020
مدارس الضفة4 مدارس الضفة4
تقارير
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قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء 23/9/2020، اغلاق مدرستين ثانويتين للإناث في مدينة بيت لحم، والأخرى في بلدة بتير جنوبا، لمدة 48 ساعة، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا. 

وأفادت المديرية، بأنه تقرر اغلاق مدرسة بنات بتير الثانوية، بعد اكتشاف أربع إصابات بالفيروس إحداها لمعلمة، واغلاق مدرسة راهبات مار يوسف، بسبب إصابة إحدى المعلمات.

وأشارت الى ان هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشار الفيروس. 

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