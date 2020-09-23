ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء

  • فلسطين اليوم
  • 08:30 - 23 سبتمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020 اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تواصل وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل انخفاض اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .

وفيما يلي اسعار الذهب اليوم الاربعاء 23/9/2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل       دولار           أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.43 شيكل $60.69

سعر الذهب عيار 22  191.06 شيكل $55.63

اسعار الذهب عيار 21 182.38 شيكل $53.11

اسعار الذهب عيار 18 156.33 شيكل $45.52

سعر الذهب عيار 14  121.59 شيكل $35.40

سعر الذهب عيار 12  104.22 شيكل $30.35

اسعار أوقية الذهب     6,482 شيكل  $1,888

اسعار جنيه الذهب      1,459 شيكل  $424.85

اسعار كيلو الذهب      208,430 شيكل       $60,691

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 23/9/2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 سبتمبر     210.24       183.97       157.68       122.64       105.12

21 سبتمبر     213.01       186.39       159.76       124.26       106.51

20 سبتمبر     214.24       187.46       160.68       124.97       107.12

19 سبتمبر     214.21       187.44       160.66       124.95       107.10

18 سبتمبر     214.29       187.51       160.72       125.01       107.15

17 سبتمبر     214.87       188.01       161.15       125.34       107.43

16 سبتمبر     215.30       188.39       161.48       125.59       107.65

15 سبتمبر     215.13       188.24       161.35       125.49       107.56

14 سبتمبر     216.16       189.15       162.12       126.10       108.08

13 سبتمبر     215.91       188.93       161.94       125.95       107.96

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات