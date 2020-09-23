اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء

تواصل وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل انخفاض اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .
وفيما يلي اسعار الذهب اليوم الاربعاء 23/9/2020
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 208.43 شيكل $60.69
سعر الذهب عيار 22 191.06 شيكل $55.63
اسعار الذهب عيار 21 182.38 شيكل $53.11
اسعار الذهب عيار 18 156.33 شيكل $45.52
سعر الذهب عيار 14 121.59 شيكل $35.40
سعر الذهب عيار 12 104.22 شيكل $30.35
اسعار أوقية الذهب 6,482 شيكل $1,888
اسعار جنيه الذهب 1,459 شيكل $424.85
اسعار كيلو الذهب 208,430 شيكل $60,691
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 23/9/2020
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 سبتمبر 210.24 183.97 157.68 122.64 105.12
21 سبتمبر 213.01 186.39 159.76 124.26 106.51
20 سبتمبر 214.24 187.46 160.68 124.97 107.12
19 سبتمبر 214.21 187.44 160.66 124.95 107.10
18 سبتمبر 214.29 187.51 160.72 125.01 107.15
17 سبتمبر 214.87 188.01 161.15 125.34 107.43
16 سبتمبر 215.30 188.39 161.48 125.59 107.65
15 سبتمبر 215.13 188.24 161.35 125.49 107.56
14 سبتمبر 216.16 189.15 162.12 126.10 108.08
13 سبتمبر 215.91 188.93 161.94 125.95 107.96
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا