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طالع اسعار الخضروات والدجاج في قطاع غزة اليوم الاربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:21 - 23 سبتمبر 2020
سوق خضار سوق خضار
تقارير
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بالرغم من اصرار وزارة الزراعة على تثبيت أسعار الخضروات في قطاع غزة منذ بداية جائحة "كورونا"، الا ان جشع التجار المتواصل في العديد من المناطق دفع وزارة الزراعة بالإعلان عن الاسعار بشكل يومي وتوعد المخالفين بإجراءات عقابية .

وفيما يلي أسعار الخضروات والدواجن اليوم الاربعاء 23/9/2020

بندورة: 1ك = 3 شيكل

خيار: 1ك = 2.5 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 2.5 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2.5 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10

دجاج: 10

لحمة: 36

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