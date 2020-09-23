الطقس: أجواء خريفية وانخفاض آخر على درجات الحرارة

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الأربعاء 23/9/2020 ، غائم جزئيا ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

غدا الخميس 24/9/2020، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 25/9/2020، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .