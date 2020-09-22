وفاة موقوف في مركز شرطة بيت لحم

أعلن مساء اليوم، وفاة المواطن ايمن القاضي 49 عامًا من سكان بيت لحم وهو موقوف لدى الشرطة الفلسطينية، وذلك عقب نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي قبل أن يعلن عن وفاته هناك.

هذا وقد زحف العشرات من ابناء عائلته الى المستشفى لمعرفة ظروف الوفاة وقد تخلل ذلك عمليات احتجاج.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة، ان الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة القاضي الموقوف في مركز بيت لحم، مضيفًا أن الشرطة والنيابة فتحتا تحقيقا لمعرفة ظروف الوفاة الموقوف القاضي.

ويعد القاضي احد كوادر حركة فتح وكان عضوا في اقليمها، وسبق وان اعتقل لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مرات، علمًا أنه موقوف على خلفية قضية شكوى مدنية بقرار من المحكمة وهو موقوف منذ يومين فقط.