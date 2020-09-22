خادم الحرمين يوافق على السماح بأداء العمرة على 4 مراحل

‏وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على السماح بأداء العمرة تدريجيًا من داخل المملكة العربية بداية من 17 صفر 1442ه مع اتخذ كافة الاجراءات الوقائية والصحية خشية من تفشي كورونا.

وأوضح بيان خادم الحرمين مساء الثلاثاء، على أن اعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي سيكون على عدة مراحل.

‏المرحلة الأولى:

‏- السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

‏المرحلة الثانية:

‏السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم).

‏المرحلة الثالثة

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100%

‏المرحلة الرابعة:

‏السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.