اشارة قوية الآن: تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

تصدر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب تغير ترددها القديم.

وتحظى القناة على متابعة عالية جدًا من قبل اطفال العالم أجمع لما تقدمه القناة من محتوى طفولي مميز جدًا يجذب الملايين من الاطفال.

وحصدت قناة طيور الجنة على اليوتيوب على نحو 2مليار مشاهدة في الوطن العربي بشكل متواصل على مدار اسبوع مما عزز قوة القناة على مستوى القنوات المنافسة الاخرى.

ويخصص اولياء الامور أوقات طويلة لأبنائهم لمشاهدة قناة طيور الجنة التي تتميز بانها جذابة ومسلية وترفيهية لهم.

وحققت قناة طيور الجنة في آخر فترة، شهرة واسعًا بين السكان في الدول العربية، حيث استطاعت ان تجلب مئات الالاف من الأهالي خاصة الأطفال، لمشاهدة أناشيدها وبرامجها الترفيهية.

وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم كافة ترددات القنوات المختلفة والتي يرغب الجمهور في مشاهدها، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد مباشر قناة طيور الجنة الجديد :

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات :

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

ويمكنك أيضا اضافة التردد التالي وهو تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 :

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

اضبط تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

أناشيد قناة طيور الجنة:

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق .

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب .

هذا كان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 ، ويمكنكم متابعة ترددات جميع قنوات النايل سات وأشهرها عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.