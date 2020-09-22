"الخارجية": لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في جالياتنا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم بفيروس "كورونا" لليوم السابع على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6102 إصابة، عقب إصابة فلسطينيين من جاليتنا في أميركا.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان للخارجية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابتين جديدتين بين صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3668 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

على صعيد آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن إلى كل من القاهرة ولندن وإسطنبول ودبي، للالتحاق باسرهم وأعمالهم ودراستهم، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.