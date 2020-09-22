داخلية غزة تشدد اجراءات الحظر في "جباليا" و "التركمان"

أصدرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة قرارات جديدة في اطار استمرار مواجهة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في محافظة القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اياد البزم، أن الوزارة اتخذت اجراءات مشددة في منطقة جباليا شمال القطاع ومنطقة التركمان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بسبب زيادة اصابات فيروس كورونا في تلك المنطقتين.

وأوضح البزم أن الوزارة قررت اجراء مزيداً من تشديد الإجراءات والإغلاق على منطقة مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، وتقسيمه إلى عدة مربعات، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات فيه.

ودعا، أهالي منطقة مخيم جباليا إلى الحد من الحركة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، حتى تتمكن الجهات الطبية من السيطرة على بؤر تفشي الوباء".

وأشار إلى أن الداخلية اتخذت مزيداً من تشديد الإجراءات في منطقة "التركمان" شرق محافظة غزة، وتقسيمها إلى مربعات، داعيًا، الاهالي في المنطقة للحد من الحركة بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة فيها، وزيادة نسبة المخالطين لها".

كما شددت الداخلية على اجراءات الفصل بين محافظتي غزة وشمال غزة، وبين محافظة غزة وباقي المحافظات.

ولفت البزم إلى استمرار قرار منع التجمعات وإغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في المحافظات كافة.

وقال: "على المواطنين التقيد بإجراءات السلامة والوقاية؛ حتى نتجنب العودة لسياسة تشديد الإجراءات والإغلاق".

وفيما يتعلق بالمخالفين للالتزام بالإجراءات التي أصدرتها وزارة الداخلية أكد البزم أن الأجهزة المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.