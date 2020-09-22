8 حالات وفاة و 851 اصابة بكورونا في لبنان

اعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ اللبنانية في تقريرها اليومي، "تسجيل 851 ​​حالات​​ جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 30838 حالات".

وأوضحت في بيانها اليوم الثلاثاء، أنّه "تمّ تسجيل 841 حالات إصابة بين المقيمين خلال ​​الساعات​​ الـ24 الماضية، و10 حالات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 315".

وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 460، من بينها 125 في العناية المركّزة".