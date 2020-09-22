روسيا تسمح باجراء تجارب سريرية للقاح أخر لفيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة الروسية، تصريحا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي طوره مركز "تشوماكوف الطبي".

وذكرت الصحة الروسية، في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية.

ووفقاً للمصدر نفسه، ستبدأ قريباً تجربة سريرية للقاح في مدنكيروف وسانت بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك. وبعد التطعيم، سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوماً.

وقال أيدار إيشموخاميتوف المدير العام لمركز "تشوماكوف الطبي": "نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام".

وكانت روسيا قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم "سبوتنيك في"، الشهر الماضي، والذي قام بتطويره مركز "غمالي"، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.