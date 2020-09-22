الاب مسلم يقدم مبادرة للخروج من أزمة الانتخابات في ظل الاحتلال

أطلق الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس، مبادرة لقيادة السلطة والفصائل الفلسطينية للمساعدة في انهاء ازمة اجراء الانتخابات رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الاب مسلم في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء الثلاثاء، الانتخابات الإلكترونية هي طريقنا القانونية والأمينة التي يستطيع شعبنا في الوطن والشتات السير معها لانتخاب المجلس الوطني/ البرلمان الفلسطيني ورئيس الدولة ورئيس الصندوق القومي".

وقال: "طريقنا الانتخابات الالكترونية هي التي توحد شملنا وتبني مؤسساتنا لنبلغ هدفنا في مسيرة تحررنا الوطني".

ودعا الاب مسلم، جميع ابناء شعبنا لتسجيل مواقفهم عبر مقاطع فيديو أو رسائل مكتوبة وارساله إلى الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس يقال فيها: "أنا على طريق الانتخابات الالكترونية".