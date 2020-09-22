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انتهاء المرحلة الاولى بتوزيع 100 دولار لـ500 اسرة رياضية متضررة من كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:47 - 22 سبتمبر 2020
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أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مساعدة الأسر الرياضية المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة ، بالتعاون مع وزارة العمل .

وقال هنية في بيان صحفي: "إن المجلس الأعلى وبالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة، قد أضاف (500) اسم من الرياضيين المتضررين من جائحة كورونا، بواقع (100$) عبر المنحة القطرية.

واضاف أن المجلس الأعلى سيتكفل بصرف المرحلة الثانية من المساعدات للأسر المتضررة بواقع (50$) لعدد (250) أسرة خلال الأسابيع القادمة، ضمن جهوده للتخفيف عن الأسر الرياضية في ظل الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا.

وكان المجلس الأعلى قد نفذ العديد من المشاريع والمبادرات منذ بداية الجائحة، حيث قدم المجلس (6000) وجبة طعام للعاملين في المجال الصحي والشرطي والبلديات، تقديراً لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا.

كما أعلن المجلس عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير ملعب فلسطين بمبلغ (40000$)، شملت تطوير أرضية الملعب وانشاء مضمار المشي والحديقة الفرعية للملعب.

وأعلن المجلس الأعلى عن طرح العطاء الخاص بتوسعة مشفى شهداء الأقصى ونقل مقر نادي اتحاد دير البلح، بمنحة من المجلس واللجنة الحكومية بقيمة(120000$).

كما أطلق المجلس الأعلى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خطة لإطلاق الموسم الدراسي عبر بث الدروس التعليمية عبر شبكة أمواج الإعلامية، حيث أشرف المجلس على وضع الترتيبات النهائية للبدء في الخطة.

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