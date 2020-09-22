ابو حسنة: الأونروا تدرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمية

قال عدنان ابو حسنة، المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إن "الاونروا" تمر بأزمة مالية خانقة ولديها عجز حتى نهاية العام بحوالي 200 مليون دولار، وهو مبلغ مهم جدا توفيره من اجل استمرار برامج "الاونروا" في الصحة والتعليم ورواتب الموظفين.

و أوضح ابو حسنة في تصريح له ان نداء "الاونروا" حول كورونا يحتاج لاكثر من 94 مليون دولار وهو مبلغ ليس له علاقة بأزمة الاونروا الخانقة، لافتاً الى أن هناك جهوداً حثيثة تبذل على كافة المستويات لتوفير الدعم المالي لخدمات "الاونروا".

و بين أن هناك تأخير في تسليم المواد الغذائية للاجئين في قطاع غزة بسبب تفشي جائحة كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين، لكنه أكد بأن المواد الغذائية متوفرة ويتم تصعيد العمليات الاغاثية بالتدريج.

و كشف أبو حسنة في سياق حديثه الى أن الاونروا تدرس خيارات متعددة لبدء العملية التعليمة، مؤكداً ان هناك مشاورات مع وزارتي التعليم والصحة ما زالت مستمرة، لافتاً الى أن الاخيرة أي "الصحة" هي من ستقرر حسب الخارطة الوبائية في القطاع.

و بحسب الناطق الاعلامي للأونروا، فإن مكانيات العودة للدراسة متوفرة وما يهم في هذه المرحلة إيصال الكتب المدرسية للطلاب لبيوتهم.

و تابع يقول: "إن مدير عمليات "الاونورا" ماتياس شمالي كان له لقاء اليوم مع الجهات المانحة في بروكسول حول توفير الدعم ل"لأونروا" ونامل ان ننجح في سد العجز المالي".

و أشار الى أن هناك تداعيات كبيرة وخطيرة مالم يتم توفير الدعم المالي لكافة برامج "الاونروا" ورواتب الموظفين.