5 أعراض لفيروس كورونا قد تستمر اشهر عدة

من المتعارف عليه أن أعراض فيروس كورونا الأولية التي تظهر على المصاب هي ارتفاع درجات الحرارة، والسعال وفقدان حاستي الشم والتذوق، لكن الكثير لا يدركون أن هناك علامات أخرى قد تستمر لأشهر عدة.

وكان عدد من العلماء في منظمة الصحة العالمية كشفوا عن 5 علامات قد تصاحب المصاب بكورونا لأشهر عدة لا سيما المصابين من كبار السن ومن يعاني من حالات صحية أساسية.

البروفيسور تيم سبيكتور من تطبيق COVID Symptom Study، قال: "هناك نحو 300 ألف شخص في المملكة المتحدة عن أعراض "كوفيد الطويلة"، حيث تستمر لمدة تزيد عن شهر".

التي ذكرها البروفيسور تيم: التعب والسعال المستمر، أما العلامات الأخرى فتتضمن الصداع وآلام المفاصل وصعوبة التنفس.

وقال Mayo Clinic: "معظم الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا يتعافون تماما في غضون أسابيع قليلة؛ ولكن بعض الناس، يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.

ووفقًا للدكتور Mayo فإن العلامات الأكثر شيوعا التي تستمر مع مرور الوقت مع المصابين هي: التعب - السعال - ضيق التنفس - الصداع - آلام المفاصل".