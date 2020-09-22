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بعد (43 يومًا).. الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 18:17 - 22 سبتمبر 2020
الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام الأسير عبد الرحمن شعيبات يعلق إضرابه عن الطعام
تقارير
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علق الأسير عبد الرحمن شوقي شعيبات، اليوم الثلاثاء، إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مع ما يسمى بمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مصير اعتقاله الإداري.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير شعيبات علق إضرابه عن الطعام من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم؛ بعد التوصل لاتفاق مع الاحتلال بشأن تحديد سقف الاعتقال الإداري له

ويخوض الأسير إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذُ (43 يومًا)، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، دون توجيه تهمه له، بينما تبقيه محكمة الاحتلال تحت رهن الاعتقال، دون تحديد مدة سجنه.

يُشار إلى أن الأسير عبد الرحمن شعيبات، قد قوات الاحتلال اعتقلته مرات عدة، كان آخرها في الخامس من حزيران 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

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