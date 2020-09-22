معظمها ستذهب لغزة.. حكومة رام الله توقع على اتفاقية دعم بقيمة 56 مليون يورو

وقعت حكومة د. محمد اشتيه برام الله، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية دعم متعدد القطاعات بقيمة 56 مليون يورو مع ممثل جمهورية ألمانيا كريستيان كلاجس عن الحكومة الألمانية.

وتقدم رئيس الوزراء اشتيه، بجزيل الشكر للدول الداعمة والمستمرة لفلسطين، وقال: إن "هذه الاتفاقية بقيمة 56 مليون يورو ستذهب معظمها إلى قطاع غزة بواقع 27 مليون يورو للمياه في القطاع".

وأشار اشتيه، إلى أن حكومته قد وقعت صباح اليوم اتفاقية أخرى مع جمهورية فرنسا بقيمة 24 مليون يورو لقطاع غزة أيضا"، وفق وكالة وفا الرسمية.

وأوضح أن "هذه رسالة من الرئيس لأهلنا في قطاع غزة أن الوطن واحد وستبقى أيدينا على نبض المواطن، وكل ما نستطيع أن نقدمه لقطاع غزة لن نبخل بذلك مهما كان".

واعتبر اشتيه أن تلك المساعدات تأتي في صلب أولوياتنا في القضايا المتعلقة بالتدريب المهني والقضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس".

ومثل عن الحكومة الفلسطينية خلال التوقيع على الاتفاقية، وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي.



