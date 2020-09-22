فيدال يحسم مصيره مع إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي توصله لاتفاق مع برشلونة يقضي بالتعاقد مع لاعب وسط تشيلي، أرتورو فيدال، مقابل مليون يورو (1,17 مليون دولار) في انتقال نهائي.

ونشر إنتر في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "فيدال رسميا سيكون لاعبا مع إنتر، انتقل لاعب الوسط التشيلي بصفقة انتقال دائمة من برشلونة".

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الانترنت: "سيدفع النادي الإيطالي مليون يورو في صورة متغيرات".

وأضاف: "يود برشلونة التعبير عن امتنانه لأرتورو فيدال لالتزامه وإخلاصه، ويتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأصبح فيدال سادس لاعب تشيلي يلعب مع إنتر كما سيجاور مواطنه أليكسيس سانشيز حالياً في كتيبة كونتي.

وكان فيدال قد وصل إلى إيطاليا منذ الأحد وهو ما أعلنه إنتر عبر حسابه على تويتر وقتها، كما أجرى الفحوص الطبية أمس الإثنين ليستكمل اليوم الثلاثاء إجراءات انتقاله إلى النيراتزوري.

وغرّد فيدال في حسابه الرسمي عبر تويتر: "اليوم أنا متحمس لبدء مرحلة جديدة من مسيرتي، شكراً لإنتر لأنه يؤمن بي، الزملاء الجدد وكل من في النادي على الترحيب اللطيف، آمل أن نستطيع الفوز بالعديد من الأشياء معاً".

ويملك فيدال تجارب كبيرة مع العديد من الأندية العريقة أبرزها يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة.

وخاض فيدال 96 مباراة مع برشلونة خلال موسمين وسجل 11 هدفا، وقدم عشر تمريرات حاسمة بجميع المسابقات، وساعد النادي في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بموسم 2018-2019.