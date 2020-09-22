ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

مباحث غزة تستدعي 39 من أصحاب المولدات لعدم التزامهم بتشغيل المولدات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:12 - 22 سبتمبر 2020
حظر التجوال في غزة حظر التجوال في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت المباحث العامة بالشرطة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت 39 من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية، لعدم التزامهم بتشغيل المولدات وتزويد المواطنين بالكهرباء.

وذكرت أن استدعاء أصحاب المولدات تم بناء على ورود عدة شكاوى من المواطنين بعدم التزام أصحاب المولدات التجارية بتشغيلها وتزويد المواطنين بالكهرباء، لافتة إلى أنه تم إلزامهم بتشغيل المولدات، وتوقيع تعهدات بذلك.

وأحالت الشرطة، إلى النيابة العامة أربعة منهم، رفضوا التعهد بإعادة تشغيل المولدات؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت المباحث العامة، أنها ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة الاحتكار، ولن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية لابتزاز المواطنين أو رفع الأسعار، لاسيما في ظل الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات