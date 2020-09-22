مباحث غزة تستدعي 39 من أصحاب المولدات لعدم التزامهم بتشغيل المولدات

أعلنت المباحث العامة بالشرطة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت 39 من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية، لعدم التزامهم بتشغيل المولدات وتزويد المواطنين بالكهرباء.

وذكرت أن استدعاء أصحاب المولدات تم بناء على ورود عدة شكاوى من المواطنين بعدم التزام أصحاب المولدات التجارية بتشغيلها وتزويد المواطنين بالكهرباء، لافتة إلى أنه تم إلزامهم بتشغيل المولدات، وتوقيع تعهدات بذلك.

وأحالت الشرطة، إلى النيابة العامة أربعة منهم، رفضوا التعهد بإعادة تشغيل المولدات؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت المباحث العامة، أنها ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة الاحتكار، ولن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية لابتزاز المواطنين أو رفع الأسعار، لاسيما في ظل الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.