رسميًا.. اللاعب أرتورو فيدال إلى إنتر ميلانو

أكد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب أرتورو فيدال وقع عقد انتقاله من برشلونة إلى انتر ميلانو الإيطالي.

وأوضح النادي أن مدة عقد لاعب الوسط التشيلي فيدال (33 عامًا)، عامين مع خيار التمديد لعام ثالث مقابل مليون يورو..

وبيّن انه تواصل مع ميلانو للتوصل إلى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب فيدال، وأن الفريق الإيطالي سيدفع لبرشلونة مليون يورو على دفعات.

وأجرى فيدال أمس الاثنين، الفحص الطبي الروتيني في ميلانو، تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى فريق المدرب أنتونيو كونتي، حيث سيلعب مجددا تحت قيادة الأخير بعد أن توج معه بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات خلال مرور التشيلي بيوفنتوس بين 2011 و2015.

وأكد إنتر ميلانو، أن اللاعب فيدال سيكون في الخط الأمامي للنيراتزوري، مع نفس الأهداف على الدوام: القتال، وتقديم كل ما لديه والفوز.

وانتقل اللاعب التشيلي الى صفوف برشلونة عام 2018، بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان هذا الصيف لخلافة كيكي سيتين.