اقتصاد غزة تحرر 51 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، 51 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار التي حددتها سابقًا.

وأوضحت الوزارة، انها طواقم حماية المستهلك نظمت 273 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 19 جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وبيّنت أنها حررت 16 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية .

وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى أنها حررت عدة محاضر ضبط لأصحاب بيع الملابس لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضبط لتجار بيع البيض لرفعهم الأسعار.

وأكدت أنها تبذل جهودًا بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحديد كميات البطاطا المتوفرة في ثلاجات المزارعين لوضعها تحت المتابعة ، وأن طواقمها ما زالت تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على أرقامنا.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، قد نبهت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين الذين سيتلاعبون في الأسعار واحتكار السلع.