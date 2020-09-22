أبو ردينة: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة سيحدد الخطوات الفلسطينية القادمة

من المقرر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساء اليوم 25 من الشهر الجاري يحدد من خلاله الخطوات الفلسطينية القادمة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة.

وأوضح أبو ردينة، إن خطاب عباس الذي سيلقيه خلال الدورة الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيحدد الخطوات الفلسطينية القادمة لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا.

وأضاف: هذه الكلمة ستعبر عن الموقف السياسي الفلسطيني الموحد، الذي كانت أولى خطواته هي عقد الاجتماع الموسع للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد على القرار الوطني المستقل الذي لم ولن نقبل المساس به إطلاقا.

وفق وفا وتابع أبو ردينة أن عباس سيلقي كلمة الشعب الفلسطيني، مؤكدا على الثوابت الوطنية التي لن تتغير مهما كانت الضغوط أو المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والتطبيع المجاني المخالف لكل قرارات القمم العربية والإسلامية.